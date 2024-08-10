Репортаж из московского двора, куда вернулось Средневековье

«На третьем сходе с меня слетел шлем, порвался кожаный ремень. Я ждал в сторонке, потом услышал команду “Стоп бой”, пошел по полю без шлема, и тут меня кто-то бьет баклером???(маленький стальной щит)??? в голову, — вспоминает он. — “Человек, скорее всего, увидел большую тушу сбоку от себя и рефлекторно выбросил руку. Но ударил очень легко, как будто тебя пальцем в лоб ткнули. Я спокойно пошел дальше. Потом замечаю на кончике носа маленькую-маленькую красную точку. Смотрю вниз — и вижу, что у меня там все [кровью] накапало. А я же в доспехе, поэтому ничего не чувствовал”.