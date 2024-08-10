Россиянка Наталья Макарова заявила, что на Кипре не хватает хорошего сервиса

На Кипре два вида школ — греческие и английские. Но проблемы с местами только в английских, в греческую обязаны взять по месту проживания. Причем греческие школы бывают очень хорошие, однако основной язык в них именно греческий, а английский — дополнительно несколько часов в неделю. На момент переезда старшему сыну было пять лет, дочери — три года, и нам было важно найти для них именно английскую школу. Поэтому, еще будучи в Москве, мы договорились с одной из школ, чтобы они протестировали сына онлайн и по результатам дали ему место в pre-school (дошкольном учреждении). Сын поступил сразу в две школы — одна была в Ларнаке, другая на Пафосе, место для дочери в саду при школе нашлось только на Пафосе. Но мы остановились на Ларнаке, поэтому надо было срочно пристраивать куда-то дочь. За пару дней до вылета место все же нашлось, так что уже на следующий день после переезда мы поехали оплачивать школу — и в конце августа дети пошли учиться.