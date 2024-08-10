Доцент МАИ Сошников: жизнь на симуляцию проверят двухщелевым экспериментом

Другое дело, если вычислительные ресурсы ограничены, и создатели симуляции пытаются их экономить. Это было бы логично. Если принять такое допущение, то можно себе представить, что не нужно симулировать то, что человек не видит, — нужно стимулировать только ту реальность, которая развертывается перед глазами у человека, погруженного в симуляцию. Это достаточно понятная идея, она используется во всех компьютерных играх.