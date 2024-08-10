Депутаты ЗС участвуют в акции «Собери ребенка в школу» в Иркутской области

— Помощь получила жительница села Рысево Черемховского района Татьяна. Она воспитывает пятерых детей, в том числе троих школьников в возрасте 7, 9 и 12 лет. Председатель Заксобрания во время встречи поделился тем, что собирать сразу трех школьников к новому учебному году довольно затратно для любой семьи, — рассказали в агентстве.