Депутаты ЗС участвуют в акции «Собери ребенка в школу» в Иркутской области

Акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Иркутской области". Благодаря этому мероприятию, дети из многодетных или малоимущих семей получат рюкзаки и школьные принадлежности. Также помогут семьям участников СВО. Об этом сообщило ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания Иркутской области.
Председатель законодательного собрания Александр Ведерников и мэр Черемховского района Сергей Марач передали комплект для учебы семье из села Рысево.
— Помощь получила жительница села Рысево Черемховского района Татьяна. Она воспитывает пятерых детей, в том числе троих школьников в возрасте 7, 9 и 12 лет. Председатель Заксобрания во время встречи поделился тем, что собирать сразу трех школьников к новому учебному году довольно затратно для любой семьи, — рассказали в агентстве.
Детям передали ранцы с полным набором канцелярии. Сергей Марач отметил, что вся семья во главе с отцом занимается боевыми искусствами в спортивно-культурном центре, в котором недавно провели капитальный ремонт. Также администрация Черемховского района собирает передает школьные наборы всем первоклассникам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области.