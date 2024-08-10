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Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Комфортную солнечную погоду с легким ветром северо-западных румбов, местами почти штилевым, обещает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. О том, как завершится первая декада августа, он рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

Сейчас в Колумбусе: +18° 3 м/с 64% 741 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

По словам Тишковца, в субботу в течение всего дня сохранится переменная облачность без существенных осадков.

«Характер метеоусловий существенных изменений не претерпит. Область повышенного атмосферного давления обеспечит крымчан по-летнему комфортной погодой. В ночные часы воздух будет остывать не ниже +16…21 градуса. А днем это +28…33», — рассказал специалист.

В течение дня возможен слабый северо-западный ветер до 3−8 м/с, добавил он.

А в воскресенье станет еще теплее.

«Антициклон, много солнца, минимальная вероятность осадков. В сумерках воздух будет остывать опять же до +16…21 градуса. А в дневные часы солнце будет прогревать его до +30…35 градусов», — поделился прогнозом эксперт.

Тишковец отметил, что по итогам первой десятидневки августа среднемесячная температура очень близка к норме. Тем не менее нормальные показатели все-таки будут превышены. Например, ожидаемые в воскресенье 35 градусов днем — это на пять отметок выше нормы для этих дней, отметил он.

«А по количеству осадков наблюдается дефицит. Например, в Симферополе выпало всего лишь 3 мм, и это составляет 6% от положенного за весь месяц», — добавил эксперт.

Что касается воды в море, то это по-прежнему максимум комфорта для отдыхающих: температура варьируется от 25 до 26 градусов, «то есть парное молоко», заключил он.