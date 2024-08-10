Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС

По словам Тишковца, в субботу в течение всего дня сохранится переменная облачность без существенных осадков.
«Характер метеоусловий существенных изменений не претерпит. Область повышенного атмосферного давления обеспечит крымчан по-летнему комфортной погодой. В ночные часы воздух будет остывать не ниже +16…21 градуса. А днем это +28…33», — рассказал специалист.
В течение дня возможен слабый северо-западный ветер до 3−8 м/с, добавил он.
А в воскресенье станет еще теплее.
«Антициклон, много солнца, минимальная вероятность осадков. В сумерках воздух будет остывать опять же до +16…21 градуса. А в дневные часы солнце будет прогревать его до +30…35 градусов», — поделился прогнозом эксперт.
Тишковец отметил, что по итогам первой десятидневки августа среднемесячная температура очень близка к норме. Тем не менее нормальные показатели все-таки будут превышены. Например, ожидаемые в воскресенье 35 градусов днем — это на пять отметок выше нормы для этих дней, отметил он.
«А по количеству осадков наблюдается дефицит. Например, в Симферополе выпало всего лишь 3 мм, и это составляет 6% от положенного за весь месяц», — добавил эксперт.
Что касается воды в море, то это по-прежнему максимум комфорта для отдыхающих: температура варьируется от 25 до 26 градусов, «то есть парное молоко», заключил он.