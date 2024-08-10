Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС

Тишковец отметил, что по итогам первой десятидневки августа среднемесячная температура очень близка к норме. Тем не менее нормальные показатели все-таки будут превышены. Например, ожидаемые в воскресенье 35 градусов днем — это на пять отметок выше нормы для этих дней, отметил он.