Три тяжёлых дня прогнозируют учёные РАН метеозависимым волгоградцам

Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцев ожидают три волны магнитной бури силой до шести из девяти возможных баллов, которые друг за другом обрушатся на землю в течение ближайших дней.
По информации учёных, первый удар метеочувствительные жители региона могут почувствовать уже этим утром. Его пик придётся на первую половину дня с 6:00 до 12:00. Дальше геомагнитная активность должна немного сбавить обороты, дав землянам небольшую передышку, однако с 18:00 показатели вновь пойдут в рост.
Пик второй волны придётся на ночь с 10 на 11 августа, когда буря вновь достигнет уровня в шесть баллов. Прийти в норму геомагнитный фон должен уже в утренние часы ближе к 9:00.
Ещё более продолжительный удар магнитной бури прогнозируется учёными на ночное время с воскресенья на понедельник. Активность начнётся в полночь и продлится до 21:00.
Отметим, шестибалльная геомагнитная активность относится учёными к средним магнитным бурям. Они могут оказывать влияние на работу коммуникационных и навигационных спутниковых систем, а также ощущаться восприимчивыми людьми.