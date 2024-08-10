Три тяжёлых дня прогнозируют учёные РАН метеозависимым волгоградцам

По информации учёных, первый удар метеочувствительные жители региона могут почувствовать уже этим утром. Его пик придётся на первую половину дня с 6:00 до 12:00. Дальше геомагнитная активность должна немного сбавить обороты, дав землянам небольшую передышку, однако с 18:00 показатели вновь пойдут в рост.