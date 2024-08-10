Врачи хотели удалить легкое, но спорт все исправил: Ростовчанин победил тяжелую форму пневмонии и стал фитнес-тренером

— Одна девушка приходила в спортзал, чтобы поднимать тяжелую штангу. Я предупреждал, что это опасно для суставов, но она не слушала. А еще постоянно просила ее сфотографировать. Сначала, я недоумевал, как ей удается хорошо выглядеть: ведь она почти не тренировалась — только позировала на камеру. Понял, когда увидел ее без привычной закрытой одежды. Оказалось, что стройное тело — результат пластических операций. Но в соцсетях девушка делала вид, что добилась отличной формы с помощью спорта.