Врачи хотели удалить легкое, но спорт все исправил: Ростовчанин победил тяжелую форму пневмонии и стал фитнес-тренером

Тридцать лет назад Антон Егоров вместо того, чтобы лечь на операцию, занялся спортом, выздоровел и стал фитнес-тренером. В День физкультурника, 10 августа, он рассказал, зачем на самом деле ростовчане ходят в спортзал и какие ошибки совершают.
ВРАЧИ НЕ ПОВЕРИЛИ.
— В 16 лет я заболел деструктивной пневмонией. Меня положили в больницу, ставили капельницы с антибиотиками, но ничего не помогало. Врачи посчитали, что выход только один — удаление легкого. Вот только я не хотел превращаться в инвалида! Моей последней надеждой стал спорт. И я записался в первую же секцию, которая попалась мне на глаза.
В японском боевом искусстве Джиу-джитсу, много времени отводилось технике дыхания. Возможно, это и помогло Антону победить тяжелую форму пневмонии. Парень вынес из комнаты почти всю мебель, написал на обоях маркером вдохновляющие цитаты самураев и принялся отрабатывать удары на самодельном тренажере из газет. Занимался каждый день, даже когда возвращался домой из спортзала.
Спустя полгода Антон так окреп, что стал легко подниматься на 14-й этаж. Хотя раньше не мог добраться до третьего — задыхался. Позже пробежал двадцати километровый марафон и стал чемпионом России по джиу-джитсу. Но на очередном осмотре врачи не поверили, посоветовали пить лекарства и прекратить бегать.
Антон их не послушал. А, забегая вперед скажем: рекорд 46-летнего батайчанина — 26 тысячи 807 шагов за день и 500 тысяч 354 — за месяц.
ЗАПУСТИЛА ТЕЛЕФОНОМ И ЧУТЬ НЕ РАЗБИЛА ГОЛОВУ.
Со временем Антон оставил боевые искусства и начал пробовать себя в разных видах спорта. В итоге стал профессиональным фитнес-тренером. За время работы повидал разных людей: от одержимых фигурой мечты до ленивых показушников.
— Был случай, когда женщина чуть не разбила мне голову. Она пришла в спортзал и заявила, что хочет качать один только пресс — все 50 минут тренировки! После кесарева сечения у нее был неровный живот, и кто-то сказал, что дефект можно исправить спортом. Но это был как раз тот случай, когда нужно идти к врачу — корректировать послеоперационный рубец.
Когда Антон честно сказал женщине, что упражнения на пресс ей не помогут, она рассвирепела. С криком «Каков тренер, таков и результат» дама запустила в него мобильником.
— Целилась в голову, но я увернулся и телефон попал в плечо.
Отдельная категория худеющих — любительницы покрасоваться в соцсетях.
— Одна девушка приходила в спортзал, чтобы поднимать тяжелую штангу. Я предупреждал, что это опасно для суставов, но она не слушала. А еще постоянно просила ее сфотографировать. Сначала, я недоумевал, как ей удается хорошо выглядеть: ведь она почти не тренировалась — только позировала на камеру. Понял, когда увидел ее без привычной закрытой одежды. Оказалось, что стройное тело — результат пластических операций. Но в соцсетях девушка делала вид, что добилась отличной формы с помощью спорта.
«ВЫХОДИЛА ИЗ ДОМА, КОГДА СТЕМНЕЕТ».
Другая ростовчанка так стеснялась своей полноты, что выходила из дома на улицу только, когда стемнеет. В социальных сетях она выставляла старые снимки, на которых была стройной, а сама весила больше ста килограммов. Жажда слиться со своим привлекательным фото-образом и привела ее в фитнес-клуб.
— Она появлялась в спортзале, когда почти все уходили. Хотела похудеть за два месяца с размера ХХL до S. Когда я предупредил, что на это потребуется не один год, перестала тренироваться. И таких как она много. Люди хотят похорошеть быстро и сразу. Девушки — похудеть, мужчины — накачаться.
По наблюдению Антона, 90% парней хотят накачаться и стать а-ля Шварцнеггер. Вот только достичь этого без применения запрещенных препаратов практически невозможно.
— Судите сами: до 25 лет можно нарастить мышцы максимум на 3−4 килограмма в год. После 35-ти — на полтора килограмма. Но большинство мужчин не хотят ждать так долго и становятся «химиками». Но это билет в один конец: соскочить практически невозможно.
Пока «шварцнеггеры» качались в зале, Антон тренировал их жен. И те признавались, что в погоне за горой мышц, мужья становились агрессивными и неуравновешенными. Таковы побочные эффекты препаратов.
«ОТ ТРЕНИРОВОК ЗАВИСИТ ТОЛЬКО 30% УСПЕХА “.
Сам Антон не одобряет модные сегодня марафоны похудения: когда толстякам предлагают сбросить 10−20 килограммов за месяц.
— После них тучный человек действительно становится худым, но за счет потери воды и мышц, а не жира. Так чему радоваться? Кроме того, если не устранить причину лишнего веса — то он вернется.
По словам тренера, таких причин две: расстройство пищевого поведения и гормональные проблемы. В идеале, перед тем, как приобрести годовой абонемент в фитнес-клуб, нужно посетить эндокринолога и психолога. От этого зависит 90% успеха.
Какие еще ошибки совершают посетители спортзалов? Выбирают не те продукты!
— Похудение лишь на 20−30% зависит от тренировки, все остальное — от питания. Между тем, 90% людей после тренажеров идут в кафе. Они расположены почти возле каждого фитнес-клуба. Но, если человек съест сладкое, вся польза от тренировки улетучится.
Значит ли это, что надо сесть на жесткую диету? Нет! Это приведет к срывам и усугубит проблему.
«НА РОСТ МУСКУЛАТУРЫ ВЛИЯЕТ БОЛЕЕ 200 ФАКТОРОВ».
— Ограничивать себя в еде — тупиковый путь, лучше искать альтернативу вредным продуктам. Например, вместо пирожного и конфет можно есть любимые фрукты и протеиновые батончики.
Еще одна ошибка — слишком большие нагрузки. Некоторые мужчины думают, что чем больше вес снарядов, тем быстрее они превратятся в Геракла. На самом же деле, на рост мускулатуры влияет более двухсот факторов — и соблюсти все невозможно. А вот травмировать связки и суставы — запросто.
Есть и те, кто считает, что для красивого тела достаточно просто плавать или бегать. И вообще, «иди вагоны разгружай, вот тебе и фитнес».
— Ко мне приходили бегуны с больными коленями, которые напоминали загнанных лошадей. Для того, чтобы снова заниматься спортом, им нужен был долгий период восстановления. Нельзя подходить к физкультуре однобоко.
В нашем теле — больше шестисот мыщц. Для того, чтобы сформировать гармоничную фигуру нужно тренироваться грамотно. Менять нагрузку, темп, время и виды упражнений. И заниматься с удовольствием, а не до изнеможения,
«ДРУГОЙ У НАС НЕ БУДЕТ».
По мнению тренера с 28-летним стажем, фитнес 21 века — это методика TRX (Total Body Resistance Exercise) — в переводе это означает «упражнения на общее сопротивление тела». Они выполняются на тренажере, который состоит из прочной ленты с двумя лямками, рукоятками и петлями для ног.
Он позволяет выполнять около шестисот упражнений и давать нагрузку всему телу, включая мышцы-стабилизаторы. Заниматься можно практически в любом возрасте: среди подопечных Антона есть даже те, кому под семьдесят.
— Фитнес — это наука, а не просто присел — встал, упал — отжался. А еще — серьезное отношение к собственной оболочке. Другой у нас не будет. И чем старательней мы будем о ней заботиться, тем дольше и лучше она нам прослужит.
Грамотные занятия фитнесом позволяют быть в хорошей форме в 50 лет и старше из архива героя публикации.