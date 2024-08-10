Клещи стали реже кусать жителей Иркутской области

За неделю 106 взрослых и 62 ребенка пострадали от укусов клещей в Иркутской области. Всего с начала эпидемиологического сезона с данной проблемой обратилось 15065 человек, что на две тысячи больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— Лабораторно исследовано 10318 клещей, из них 3221 заражены иксодовым клещевым боррелиозом (ред. — иначе болезнь Лайма), 93 — вирусным клещевым энцефалитом, 825 — другими клещевыми инфекциями, — рассказали в пресс-службе управления.
В Роспотребнадзоре рассказали, что клещи стали реже кусать людей, но все же риск есть. Так, например, 176 человек подхватили от насекомых различные заболевания. Если вас укусил клещ, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Братска наткнулся на мошенников на популярном сайте объявлений о купле-продаже.