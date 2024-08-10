Клещи стали реже кусать жителей Иркутской области

За неделю 106 взрослых и 62 ребенка пострадали от укусов клещей в Иркутской области. Всего с начала эпидемиологического сезона с данной проблемой обратилось 15065 человек, что на две тысячи больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.