Выходной «отключке» не помеха: в субботу жители Кишинева окажутся без света — испортятся продукты, разрядятся телефоны

Некоторые жители Рышкановки останутся сегодня без света.
О запланированных на субботу отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, обесточенными с 09.00 до 17.00 останутся потребители, проживающие на улице А. Дога, 4.
Публикуем список «счастливчиков», которые в субботний день просидят без света.
Некоторые жители Рышкановки останутся сегодня без света.
О запланированных на субботу отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, обесточенными с 09.00 до 17.00 останутся потребители, проживающие на улице А. Дога, 4.