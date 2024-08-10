Колумбус
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выходной «отключке» не помеха: в субботу жители Кишинева окажутся без света — испортятся продукты, разрядятся телефоны

Публикуем список «счастливчиков», которые в субботний день просидят без света.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые жители Рышкановки останутся сегодня без света.

О запланированных на субботу отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными с 09.00 до 17.00 останутся потребители, проживающие на улице А. Дога, 4.

ЖКХ