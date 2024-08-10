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Грозы и до +28°С ожидаются местами в Беларуси в субботу

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси в субботу, об этом сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Колумбусе: +16° 0 м/с 77% 742 мм рт. ст. +19°
Источник: Sputnik.by

В целом по республике синоптики обещают переменную облачность. Местами, а утром и днем по Витебской и Могилевской областям на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Также утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от +22°С до +28°С.

Из-за погодных условий синоптики объявили на субботу желтый уровень опасности.

Прогноз погоды по регионам

В Витебске температура поднимется до +22..+24°С, возможен кратковременный дождь (вероятность осадков составляет 70−80%) и гроза. Ветер западный, 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Минске и Гродно будет на градус теплее — от 23 до 25. В столице возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%) и западный ветер 4−9 м/с. В Гродно — без существенных осадков и также западный ветер 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Могилеве, Гомеле и Бресте столбики термометра покажут +25..+27°С. В Могилеве и Гомеле ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), также возможна гроза. В Бресте без существенных осадков — вероятность их выпадения всего 5−10%. В областных центрах также синоптики обещают западный ветер 4−9 м/с, порывы могут достигать до 14 м/с.