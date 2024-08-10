Грозы и до +28°С ожидаются местами в Беларуси в субботу

В Минске и Гродно будет на градус теплее — от 23 до 25. В столице возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%) и западный ветер 4−9 м/с. В Гродно — без существенных осадков и также западный ветер 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.