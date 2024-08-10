Анастасия Никита принесла Молдове серебро Игр в Париже

В поединке за золото в весовой категории 57 кг она уступила японке Цугуми Сакураи. В полуфинале Никита одолела китаянку Кексин Хонг, в четвертьфинале победила бразильянку Джулию Пенальбер.
Завоеванное спортсменкой олимпийское серебро, является четвертой медалью молдавских атлетов на летних Играх в Париже. Бронзу завоевали дзюдоисты Денис Виеру и Адиль Османов, а также каноист Сергей Тарновский.
За серебряную медаль Анастасия Никита получит от правительства премию в размере 2,6 миллиона леев.
Это вторая Олимпиада для 25-летней спортсменки, на Играх в Токио она выбыла в четвертьфинале.
Анастасия Никита — трехкратная чемпионка Европы, чемпионка мира и вице-чемпионка мира.
Республику Молдова на летних Олимпийских играх представляют 26 спортсменов в десяти видах спорта.