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Анастасия Никита принесла Молдове серебро Игр в Париже

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Молдавская спортсменка, борец вольного стиля Анастасия Никита завоевала первое для страны серебро Олимпиады в Париже.

Источник: UWW / Gabor MARTIN

В поединке за золото в весовой категории 57 кг она уступила японке Цугуми Сакураи. В полуфинале Никита одолела китаянку Кексин Хонг, в четвертьфинале победила бразильянку Джулию Пенальбер.

Завоеванное спортсменкой олимпийское серебро, является четвертой медалью молдавских атлетов на летних Играх в Париже. Бронзу завоевали дзюдоисты Денис Виеру и Адиль Османов, а также каноист Сергей Тарновский.

За серебряную медаль Анастасия Никита получит от правительства премию в размере 2,6 миллиона леев.

Это вторая Олимпиада для 25-летней спортсменки, на Играх в Токио она выбыла в четвертьфинале.

Анастасия Никита — трехкратная чемпионка Европы, чемпионка мира и вице-чемпионка мира.

Республику Молдова на летних Олимпийских играх представляют 26 спортсменов в десяти видах спорта.