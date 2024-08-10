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Расписание движения поездов МЦД-2 изменится с 10 по 15 августа

Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 10 по 15 августа с 22:00 до 05: 20 на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится расписание движения поездов. Это связано с реконструкцией станции Щербинка.

Так, в вечернее время часть поездов отменят. После 23:00 интервалы движения увеличат до 20−30 минут.

С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее.