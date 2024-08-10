Беларусь окажет гуманитарную помощь Кении

Документом поручено Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству здравоохранения, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром» обеспечить выпуск, отпуск, оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Кении.
В перечне — порядка 20 позиций на общую сумму более Br638 тыс. Это мясные консервы, медицинские препараты, пюре из ягод, фруктов, сухофруктов.
Министерству транспорта и коммуникаций и Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи в Кению. Доставка груза осуществляется ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт».
Данным документом внесены и некоторые изменения в постановление Совета Министров от 28 мая 2024 года № 382 «Об оказании гуманитарной помощи Республике Зимбабве». Так, установлено, что доставка помощи в Зимбабве осуществляется ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт».
Постановление вступает в силу со дня его принятия.