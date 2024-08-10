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Беларусь окажет гуманитарную помощь Кении

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет гуманитарную помощь Кении. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 8 августа № 582 «Об оказании гуманитарной помощи Республике Кения и Республике Зимбабве», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: Pixabay

Документом поручено Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству здравоохранения, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром» обеспечить выпуск, отпуск, оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Кении.

В перечне — порядка 20 позиций на общую сумму более Br638 тыс. Это мясные консервы, медицинские препараты, пюре из ягод, фруктов, сухофруктов.

Министерству транспорта и коммуникаций и Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи в Кению. Доставка груза осуществляется ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт».

Данным документом внесены и некоторые изменения в постановление Совета Министров от 28 мая 2024 года № 382 «Об оказании гуманитарной помощи Республике Зимбабве». Так, установлено, что доставка помощи в Зимбабве осуществляется ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт».

Постановление вступает в силу со дня его принятия.