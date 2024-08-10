Беларусь окажет гуманитарную помощь Кении

Данным документом внесены и некоторые изменения в постановление Совета Министров от 28 мая 2024 года № 382 «Об оказании гуманитарной помощи Республике Зимбабве». Так, установлено, что доставка помощи в Зимбабве осуществляется ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт».