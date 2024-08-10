«Все! Назвали код, взламывайте!»: Почему даже после этих слов ростовчанка взяла два кредита и стала жертвой аферистов, женщина рассказала уже в полиции

Новые схемы развода от телефонных мошенников растут как грибы после дождя. И сколько бы ростовчан не предупреждали о том, что нельзя передавать незнакомым людям свои персональные данные, переходить по ссылкам и диктовать код из пришедших на мобильный сообщений, все равно находятся те, кто попадает в печальные цифры статистики.