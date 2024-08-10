«Все! Назвали код, взламывайте!»: Почему даже после этих слов ростовчанка взяла два кредита и стала жертвой аферистов, женщина рассказала уже в полиции

Новые схемы развода от телефонных мошенников растут как грибы после дождя. И сколько бы ростовчан не предупреждали о том, что нельзя передавать незнакомым людям свои персональные данные, переходить по ссылкам и диктовать код из пришедших на мобильный сообщений, все равно находятся те, кто попадает в печальные цифры статистики.
Люди лишаются не только своих денег и продают квартиры, но и берут кредиты. А когда понимают, что их обманули, отправляются писать заявления в полицию.
МИНУС КВАРТИРА.
История 62-летней батайчанки началась с того, что ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником оператора сотовой связи. Звонивший рассказал, что у абонента якобы заканчивается договор обслуживания, и его надо продлить.
Доверчивая женщина согласилась и продиктовала нужный код, пришедший на телефон. После этого звонивший положил трубку.
— Мне пришло сообщение о том, что произошла утечка моих персональных данных из портала госуслуг. И, если это делала не я, то надо связаться с представителем организации, — рассказала полицейским дончанка.
Затем ей позвонил другой человек, который якобы работал в правоохранительных органах. Он рассказал, что та стала жертвой мошенников и надо строго следовать его указаниям.
— Звонивший предупредил меня о том, что об этом разговоре никто не должен знать. Затем мне прислали в одном из мессенджеров образец заявления о неразглашении, который я заполнила и отправила, — продолжила свой рассказ женщина.
Через несколько дней ей позвонил другой человек. Он представился сотрудником отдела по регуляции в сфере финконтроля.
— Рассказал, что надо продать мою квартиру, так как кто-то выставил ее на аукцион и уже имеются покупатели. Объяснил, что надо внести деньги на «безопасный счет». После этого квартира вновь станет моей собственностью.
Доверчивая женщина выставила квартиру на продажу. В тот же день ей позвонил потенциальный покупатель, и они договорились о встрече, на которую тот пришел с юристом. Женщина получила 3 млн 800 тыс рублей. Женщина через ближайший банковский терминал перевела всю сумму на тот самый счет.
Но на этом мошенники не успокоились. Они убедили пенсионерку, что надо еще и оплатить госпошлину в размере 300 тысяч рублей. Дескать, только тогда квартира вернется в ее собственность.
— Я не стала следовать их инструкциям, а решила взять в долг у сестры. Мне пришлось рассказать ей всю историю. Тогда-то она и раскрыла мне глаза, и я обратилась в полицию, — закончила свою историю женщина.
«БЫЛА КАК БУДТО В ТУМАНЕ».
— Позвонили якобы из МФЦ. Сказали, что я должна у них зарегистрироваться. Прислали в СМС-сообщении адрес. И попросили озвучить код. Я это сделала. И тут в трубке услышала, что она кому-то кричит: «Все. Назвали код, взламывайте!», — рассказала полицейским свою историю другая батайчанка.
А потом, вспоминает Ирина, как снежный ком на нее повалились сообщения от мошенников. Ей еще раз позвонили. Сообщили, что она якобы взяла кредит на гражданина Украины и стала пособницей террористов. А чтобы искупить прокол, должна теперь помочь ФСБ поймать мошенников. При этом звонившие показались женщине очень убедительными.
— По видеосвязи в мессенджере звонил представительный мужчина. Рядом — кобура. А сзади — портрет президента. Тычет мне удостоверение майора. И понеслось! — продолжила женщина.
Так за два дня Ирина взяла пару кредитов на большие суммы, а на свидание с реальными правоохранителями попала только после того, как родные узнали, что она творит.
— Я снимала деньги, переводила на какие-то счета. Была как будто в каком-то тумане. Никогда не думала, что вот так поведусь, — закончила свой эмоциональный рассказ еще одна жертва мошенников.
СЛИШКОМ УЖ ХОРОШАЯ ЦЕНА.
О новом способе «непыльного» отъема денег рассказал и начальник отдела МВД по Батайску Роман Стебловский. Создается фейковое объявление в интернете. Человек находит его, проявляет интерес и попадает на махинаторов.
— Допустим, есть машина. Она стоит на рынке полтора миллиона рублей. Выставляется на сайте за 750 тысяч, то есть за половину. Некоторые граждане интересуются этим объявлением, созваниваются с мошенником. Тот говорит: «Да, действительно. Машина досталась от дедушки в наследство, она мне не нужна. Приезжай, забирай. Но только скинь предоплату».
После получения аванса продавец исчезает из жизни покупателя навсегда. А наивность некоторых жертв просто поражает: верить в случившееся они не желают до последнего.
— Были примеры, и в этом месяце, и в начале года, когда мы из банка вытаскивали людей чуть ли не за руки и ноги. Они до последнего не верили, что являются жертвой обмана. И только когда видели перед собой офицера в погонах не по телефону, тогда пелена начинала спадать с глаз.
Но лучше, добавил полковник полиции, этой пелены не допускать. И не вступать в подозрительные разговоры с представителями банков, телефонными операторами, следователями. Никто из них решать серьезные вопросы по телефону не станет никогда.