В Краснодарском крае спрогнозировали жару до +35 градусов

Напомним, в Анапе за три часа выпала почти месячная норма осадков. Из-за непогоды оказались подтоплены улицы им. Чехова, Садовая, Парковая, Станичная. Также в воде оказались четыре цокольных этажа. На месте специалисты устраняют последствия стихии. Бригада привела в порядок уже две улицы. Еще в двух технических помещениях продолжают откачивать воду мотопомпами.