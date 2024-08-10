В Краснодарском крае спрогнозировали жару до +35 градусов

На большей территории края осадков не предвидится, однако в горах и предгорье возможен кратковременный дождь с грозой.
Скорость северного ветра не превысит 7−12 метров в секунду. Воздух прогреется до +30… +35 градусов, в горах +19… +24, на Черноморском побережье +30… +35. В краевом центре столбики термометров поднимутся до отметок +33… +35 градусов Цельсия.
Напомним, в Анапе за три часа выпала почти месячная норма осадков. Из-за непогоды оказались подтоплены улицы им. Чехова, Садовая, Парковая, Станичная. Также в воде оказались четыре цокольных этажа. На месте специалисты устраняют последствия стихии. Бригада привела в порядок уже две улицы. Еще в двух технических помещениях продолжают откачивать воду мотопомпами.