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Екатеринбургский хореограф Игорь Рамазанов погиб, сорвавшись с горы Хан-Тенгри

Известный екатеринбургский хореограф Игорь Рамазанов погиб на горе Хан-Тенгри (гора находится на стыке границ Казахстана, Кыргызстана и Китая, ее высота — 6995 метров).

ЧП произошло 6 августа. Игорь сорвался во время спуска, сейчас его тело находится на высоте 6350 метров, рассказал в социальных сетях брат хореографа Руслан.

Родные погибшего объявили сбор средств для доставки тела на родину.

«Мы организуем сбор средств, чтобы помочь покрыть расходы на поиск и репатриацию», — написал в соцсетях Руслан.

Игорю Рамазанову было 47 лет. Он был известен в качестве хореографа и режиссера, участвовал в организации конкурса «Мисс Екатеринбург», а также в других проектах.

Как сообщалось ранее, екатеринбургский диджей Павел Штаер утонул на пирсе города Тонг Сала.

Трагедия произошла 16 октября 2023 года возле острова Панган. По информации подруги погибшего Екатерины, он случайно упал с пирса и начал плыть от берега. Павла несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся.