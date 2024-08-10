В Волгограде под угрозой закрытия уникальный приют «Птичий остров»

Претензии к автономной некоммерческой организации возникли у регионального управления Росреестра. Руководитель приюта Алина Ерина подозревает, что контролирующая структура активизировалась по «заказу» ее соседей.
В решении о проведении проверки говорится, что у управления появились сведения об использовании не по назначению земельного участка, на котором расположился приют. Информацию «об отклонении объекта контроля от параметров, утвержденных индикаторами риска нарушения обязательных требований», предоставил гражданин, чье имя в документе не называется.
«Администрация Волгограда уже начала поддержку нашему центру в предоставлении земли с согласия губернатора Андрея Бочарова», — поясняет Ерина. И утверждает — нарушений у приюта нет.
На 22 августа в Красноармейском райсуде назначено судебное заседание, в котором будет рассматриваться претензия Росреестра к Ериной в связи с воспрепятствованием инспектору ведомства в осмотре территории приюта 9 июля. Однако руководитель центра возражает — инспектор в этот день не приходил.
«Очень сложно пустить во двор того, кто не приехал! Что за фальсификация данных?», — возмущается зоозащитник.
А 9 августа, по ее словам, инспектор появился с уже готовыми документами.
«Ложные документы о выездной проверке, которую они не проводили в июле», — подчеркивает Ерина. И поясняет — для того, чтобы устранить нарушения, обнаруженные представителем ведомства, приюту придется извести двух енотов, енотовидную собаку, коз и птиц до 8 августа 2025 года.
«Даже, если нам в ближайшее время дадут участок построить вольеры и перевести всех туда за год, без полноценной финансовой поддержки это — из области фантастики», — сетует руководитель центра, спасающего и содержащего животных-инвалидов на благотворительные средства.
Дозвониться до пресс-службы Росреестра vlg.aif.ru не удалось — телефон, указанный на сайте ведомства, не отвечает.