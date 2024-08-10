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На Дону объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности (5-го класса).

Сейчас в Колумбусе: +16° 3 м/с 77% 741 мм рт. ст. +19°
Источник: телеграм-канал

Об этом сообщили донские спасатели 10 августа.

Наибольший риск возгорания будет на юге (Кагальницкий, Егорлыкский, Зерноградский районы), юго-востоке (Заветинский, Ремонтненский) и северо-востоке (Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский).

В течение ближайших суток на территории этих муниципалитетов не стоит разжигать костры, бросать тлеющие окурки и спички, поджигать сухой камыш и траву.

Из-за засухи и высокой температуры воздуха даже небольшая искра может привести к крупному пожару.

пожары