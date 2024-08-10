На Дону объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Об этом сообщили донские спасатели 10 августа.
Наибольший риск возгорания будет на юге (Кагальницкий, Егорлыкский, Зерноградский районы), юго-востоке (Заветинский, Ремонтненский) и северо-востоке (Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский).
В течение ближайших суток на территории этих муниципалитетов не стоит разжигать костры, бросать тлеющие окурки и спички, поджигать сухой камыш и траву.
Из-за засухи и высокой температуры воздуха даже небольшая искра может привести к крупному пожару.