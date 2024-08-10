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СК проверит: уезжают ли красноярцы из Ленинского района из-за мигрантов

Глава Следкома Бастрыкин затребовал доклад.

Источник: Freepik

Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал проверить, действительно ли красноярцы вынуждены переезжать из Ленинского района города из-за большого количества мигрантов.

«В социальных медиа сообщается, что в Красноярске местные жители вынуждены покидать один из районов города, поскольку за последнее время в нем поселилось большое количество мигрантов, которые навязывают свои правила жизни, а детские сады и школы переполнены их детьми, не знающими русского языка», — говорится в официальном релизе СК.

Напомним, с 2025 года мигрантам в Красноярском крае запретят работать в такси и магазинах, где торгуют алкоголем.

СК