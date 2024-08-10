СК проверит: уезжают ли красноярцы из Ленинского района из-за мигрантов

«В социальных медиа сообщается, что в Красноярске местные жители вынуждены покидать один из районов города, поскольку за последнее время в нем поселилось большое количество мигрантов, которые навязывают свои правила жизни, а детские сады и школы переполнены их детьми, не знающими русского языка», — говорится в официальном релизе СК.