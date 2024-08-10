Победителю конкурса дефиле подарят сапборд в Иркутске

Также 15 августа на заливе Якоби пройдет открытая тренировка по подготовке спортсменов. Уже 17 августа примут участие в конкурсе шесть команд, которые поборются за право владеть новым четырехместным сапбордом. 18 августа к соревнованиям присоединятся четыре любительских коллектива. За первое, второе и третье места будут вручены ценные подарки, а призеры получат грамоты и медали.