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Победителю конкурса дефиле подарят сапборд в Иркутске

Соревнования пройдут 17 и 18 августа рядом с площадью у памятника Александру III.

Источник: Комсомольская правда

17 и 18 августа 2024 года рядом с площадью у памятника Александру III пройдут соревнования по сап-поло и конкурс-дефиле на сапбордах. Мероприятия состоятся в рамках летнего фестиваля «Счастье чистой воды». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Также 15 августа на заливе Якоби пройдет открытая тренировка по подготовке спортсменов. Уже 17 августа примут участие в конкурсе шесть команд, которые поборются за право владеть новым четырехместным сапбордом. 18 августа к соревнованиям присоединятся четыре любительских коллектива. За первое, второе и третье места будут вручены ценные подарки, а призеры получат грамоты и медали.

— Также 18 августа состоится сап-дефиле. Задача конкурсантов не только продемонстрировать уникальный костюм, но и дополнить свой проезд на доске музыкальной составляющей, спортивным или танцевальным движением. Кроме того, необходимо придумать короткий рассказ о созданном образе. Его озвучит ведущий. Основная тематика должна быть связана с концепцией проекта «Счастье чистой воды», — рассказали в пресс-службе администрации.

Записаться на дефиле может любой желающий в возрасте от 14 лет, главное получить согласие родителей. На мероприятие можно прийти как со своей доской, так и получить ее бесплатно. Победитель дефиле получит красочный сапборд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что клещи стали реже кусать жителей Иркутской области.