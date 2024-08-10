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В омском депобразования назвали школы с самым большим количеством учеников

Дополнительные учреждения образования не помешают Амурскому поселку, Старому Кировску, Левобережью и Привокзальному поселку.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте образования назвали школы с самым большим количеством учеников. На первом месте — школа № 96 на 21-й Амурской. С 1 сентября там будут учиться 2 558 человек. Немногим меньше учеников в школе № 142 на улице Кирова — 2053.

Переполнены школы на улице Мельничной в Старом Кировские. В школах № 55 и № 53 там учится 1942 и 1802 ученика соответственно. 1863 человека учатся в школе № 7 на бульваре Архитекторов.

Жители микрорайонов, где расположены эти школы, чаще всего жалуются в департамент на нехватку мест в школах.