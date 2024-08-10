Доступ к Регистану в Самарканде ограничили в связи с фестивалем

Городской хокимият Самарканда для подготовки и проведения на должном уровне фестиваля «Шарк тароналари» ограничил время посещения ансамбля Регистан с 10:00 до 16:30.
Ограничение вступает в силу сегодня и продлится до конца мероприятия.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Самарканда ограничил доступ к исторической площади Регистан для подготовки фестиваля, передает корреспондент Podrobno.uz.
Городской хокимият Самарканда для подготовки и проведения на должном уровне фестиваля «Шарк тароналари» ограничил время посещения ансамбля Регистан с 10:00 до 16:30.
Ограничение вступает в силу сегодня и продлится до конца мероприятия.