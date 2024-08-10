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Доступ к Регистану в Самарканде ограничили в связи с фестивалем

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Самарканда ограничил доступ к исторической площади Регистан для подготовки фестиваля, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Городской хокимият Самарканда для подготовки и проведения на должном уровне фестиваля «Шарк тароналари» ограничил время посещения ансамбля Регистан с 10:00 до 16:30.

Ограничение вступает в силу сегодня и продлится до конца мероприятия.