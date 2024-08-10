Последствия паводков ликвидируют в Лесозаводске

«Посмотрим, как она будет развиваться, и примем соответствующие решения. Техника есть, ее достаточно. Работы будут продолжены осенью, зимой, чтобы сделать как можно больше водоотводных канав, создать дамбы, укрепить берега, и чтобы несмотря ни на какие дожди как можно меньше страдали люди», — заявил глава края.