Последствия паводков ликвидируют в Лесозаводске

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко работает в Лесозаводске в субботу, 10 августа. Этот городской округ стал одной из наиболее пострадавших территорий края из-за недавних паводков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Глава региона лично контролирует процесс распределения техники, выполнение необходимых работ и оказание помощи местным жителям. На месте работает техника министерства по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также агентства гидротехнических сооружений — всего около 12 единиц.
В район Марково выехали четыре единицы техники, включая экскаваторы и бульдозеры. В воскресенье планируется приступить к обустройству каналов и их укреплению. На месте действуют административные комиссии. Администрация городского округа организует распределение своих ресурсов. Спасатели и пожарная служба также активно работают, в том числе откачивая воду.
«Посмотрим, как она будет развиваться, и примем соответствующие решения. Техника есть, ее достаточно. Работы будут продолжены осенью, зимой, чтобы сделать как можно больше водоотводных канав, создать дамбы, укрепить берега, и чтобы несмотря ни на какие дожди как можно меньше страдали люди», — заявил глава края.
Ранее губернатор посетил Дальнереченск, где остаются подтопленными 62 частных домовладения и 163 приусадебных участка. В муниципалитете принято решение о выплате дополнительной компенсации пострадавшим.