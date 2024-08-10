Школам Пермского края предложат перенести начало учебного года

В Минпросвещения РФ готовят проект о переносе начала нового учебного года. В 2024 году День знаний выпадет на воскресенье.
Школам Пермского края предложат перенести праздничные мероприятия по началу нового учебного 2024−2025 года с воскресенья, 1 сентября, на понедельник, 2 сентября. Учебный процесс в образовательных учреждениях начнется с 3 сентября.
В краевом Минобре «Комсомолке» пояснили, в соответствии с рекомендациями Минпросвещения РФ школам региона будут рекомендовать проведение торжественной части 2 сентября.
Каникулы для школьников планируют провести в установленные сроки: осенние — 28 октября по 4 ноября 2024 года, зимние — с 30 декабря 2024 года до 12 января 2025 года, весенние — с 24 по 31 марта 2025 года.
Дополнительные каникулы для первоклассников пройдут с 17 по 24 февраля 2025 года. Также школьники будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года, на которые приходятся выходные праздничные дни.
В Перми завершили приемку образовательных учреждений к новому учебному году. Межведомственная комиссия проверила все 193 образовательных учреждения города.