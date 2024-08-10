Центр спортивных единоборств «Сокол» открылся в Шелехове

Церемония торжественного открытия центра спортивных единоборств «Сокол» прошла в Шелехове 10 августа. Это суперсовременный комплекс! Там дети от 5 до 18 лет смогут заниматься абсолютно бесплатно. Профессиональные тренеры обучат атлетов греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, карате, боксу и кикбоксингу. Ежедневно центр будет принимать до 400 человек.
В двухэтажном здании площадью 1500 квадратных метров есть два просторных зала для тренировок и соревнований, раздевалки, зоны отдыха и медпункт. В тренировочных установят силовые тренажеры, канаты, штанги, гантели и многое другое. А на улице оборудуют спортивные площадки для командных видов спорта.
Для детей открытие центра — возможность не только развиться физически, но и духовно. Единоборства — это особая философия, которая учит, прежде всего, ответственности за свои действия, прививают уважение к сопернику, а также воспитывают силу воли.
По вечерам центр будет открыт для взрослых. Потренироваться смогут все желающие.
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