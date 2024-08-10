Рэпер YUNGBLUD признался, что считал Рода Стюарта своим дедом

«Бабушка до 10 лет говорила мне, что Род Стюарт был моим дедушкой. На камине стояло его фото, а у моей мамы никогда не было отца, поэтому она всегда говорила: “О, это твой дед!”», — рассказал Доминик Харрисон (так зовут YUNGBLUD) в ток-шоу Lorraine.