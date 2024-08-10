По решению Вячеслава Федорищева в Самарской области появится балетная школа

«Это будет не сейчас, через несколько лет, но это точно сделаем. И у вас появится возможность, и у ваших коллег по цеху репетировать, заниматься самостоятельно, без ориентировки на то, есть ли зал или его нет. Будут все возможности, — сказал глава региона балетмейстеру-постановщику, художественному руководителю Самарского академического театра оперы и балета, заслуженному артисту России Юрию Бурлаке. — Самое главное будьте талантливыми и показывайте всем высокое искусство».