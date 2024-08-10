В Черемушках срубят 10 яблонь ради переноса автобусной остановки

«Однако на месте удалось принять такое техническое решение, что 11 из них можно будет сохранить. 10 яблонь придется снести. Работы начнут уже в эти выходные. В качестве компенсации осенью в микрорайоне обязательно будут высажены новые деревья», — заверили в УДИБе.