В Черемушках срубят 10 яблонь ради переноса автобусной остановки

В Красноярске на улице Шевченко придется снести 10 яблонь, которые мешают запланированному переносу остановки, сообщили в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства.
Новые нормативы требуют, чтобы остановки располагались таким образом, чтобы люди переходили дорогу позади автобуса, а сами остановки не располагались друг напротив друга. Сейчас на улице Шевченко остановки приводят в соответствие требованиям.
По предварительным планам, при реконструкции дороги требовался снос деревьев. Под вырубку должна была пойти 21 яблоня.
«Однако на месте удалось принять такое техническое решение, что 11 из них можно будет сохранить. 10 яблонь придется снести. Работы начнут уже в эти выходные. В качестве компенсации осенью в микрорайоне обязательно будут высажены новые деревья», — заверили в УДИБе.