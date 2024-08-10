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В Перми подозревают во взяточничестве сотрудника университета водного транспорта

Начальник отдела вуза получил взятку от капитана теплохода за изготовление фиктивных документов.

Источник: Комсомольская правда

Центральный МСУТ СК России возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела конвенционной подготовки и повышения квалификации Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ).

В ходе следствия установлено, подозреваемый в марте 2024 года с использованием своих должностных полномочий получил взятку за изготовление фиктивных документов о повышении квалификации по трем программам дополнительного образования в пользу капитана теплохода.

Проходивший обучение по программам дополнительного образования получил документы без фактического успешного прохождения обучения и итоговой аттестации.

В рамках уголовного дела следователи устанавливают обстоятельства преступления и выявляют возможные иные эпизоды преступной деятельности сотрудника Пермского филиала ВГУВТ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Уральской транспортной прокуратуре провели проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в части подготовки, переподготовки и повышения квалификации членов экипажей судов.

Транспортный прокурор направил материалы проверки в следственный орган. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

Подозреваемому во взятке сотруднику образовательного учреждения грозит наказание лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.