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«Белоруснефть» планирует открыть не менее 100 магазинов формата «у дома»

«Белоруснефть» хочет максимум за три года увеличить сеть магазинов за пределами своих АЗС в 10 раз. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Сергей Каморников, пишет БелТА.

Сейчас у компании 30 тыс. кв. метров торговых площадей и 470 магазинов. Но большинство из них находится на заправках «Белоруснефти». С прошлого года компания вышла в новый для себя формат — магазины «у дома».

Таких объектов у нас пока десяток, но на ближайшие два-три года ставим себе амбициозную цифру — создать сеть до 100 объектов", — заявил Сергей Каморников.

Впервые о планах развития сети магазинов вне территории АЗС «Белоруснефть» сообщила в марте 2023-го. Изначально планировалось открыть по одной торговой точке «у дома» в каждом областном центре, а потом постепенно расширять сеть.

экономика
торговля