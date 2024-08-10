«Белоруснефть» планирует открыть не менее 100 магазинов формата «у дома»

Сейчас у компании 30 тыс. кв. метров торговых площадей и 470 магазинов. Но большинство из них находится на заправках «Белоруснефти». С прошлого года компания вышла в новый для себя формат — магазины «у дома».
Таких объектов у нас пока десяток, но на ближайшие два-три года ставим себе амбициозную цифру — создать сеть до 100 объектов", — заявил Сергей Каморников.
Впервые о планах развития сети магазинов вне территории АЗС «Белоруснефть» сообщила в марте 2023-го. Изначально планировалось открыть по одной торговой точке «у дома» в каждом областном центре, а потом постепенно расширять сеть.