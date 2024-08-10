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Гомельская область определила сроки сбора клюквы и брусники

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Срок сбора дикорастущих клюквы и брусники установили в Гомельской области, соответствующее решение облисполкома № 654 от 5 августа официально опубликовано на Национальном правовом портале в субботу.

Источник: Sputnik.by

В соответствии с документом собирать, заготавливать и закупать бруснику в регионе можно будет уже с 16 августа, а клюкву — со 2 сентября.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

В прошлом году отправляться на сбор дикорастущей брусники можно было с 12 августа, клюквы — с 9 сентября.

Ранее и другие области Беларуси определились со сроками сбора и заготовки этих ягод.

Так, в Брестской области бруснику можно будет собирать уже со вторника, 6 августа, а клюкву через месяц — 2 сентября.

В Гродненской и Могилевской областях разрешено собирать бруснику с 8 августа, клюкву — с 4 сентября.

Власти Витебской области определили для начала сбора брусники 10 августа, клюквы — 13 сентября.

Какие штрафы грозят за нарушение сроков

Собирать клюкву и бруснику можно только в установленные облисполкомами сроки и по правилам, иначе возможны крупные штрафы от Госинспекции охраны животного и растительного мира. Если сроки будут нарушены, то за это предусмотрена административная ответственность.

Штраф для физлиц — до 20 базовых величин (800 рублей), для предпринимателей — до 100 базовых (4 тысячи рублей), для юрлиц — до 500 базовых (20 тысяч рублей).

Документы о сроках сбора и заготовки дикорастущих ягод в лесах и на болотах разрабатываются для сохранения в стране «диких плантаций». Так, при разработке правил, регламентирующих сроки сбора, ученые руководствовались тем, чтобы не навредить и не допустить их уничтожения.