Гомельская область определила сроки сбора клюквы и брусники

В соответствии с документом собирать, заготавливать и закупать бруснику в регионе можно будет уже с 16 августа, а клюкву — со 2 сентября.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
В прошлом году отправляться на сбор дикорастущей брусники можно было с 12 августа, клюквы — с 9 сентября.
Ранее и другие области Беларуси определились со сроками сбора и заготовки этих ягод.
Так, в Брестской области бруснику можно будет собирать уже со вторника, 6 августа, а клюкву через месяц — 2 сентября.
В Гродненской и Могилевской областях разрешено собирать бруснику с 8 августа, клюкву — с 4 сентября.
Власти Витебской области определили для начала сбора брусники 10 августа, клюквы — 13 сентября.
Какие штрафы грозят за нарушение сроков
Собирать клюкву и бруснику можно только в установленные облисполкомами сроки и по правилам, иначе возможны крупные штрафы от Госинспекции охраны животного и растительного мира. Если сроки будут нарушены, то за это предусмотрена административная ответственность.
Штраф для физлиц — до 20 базовых величин (800 рублей), для предпринимателей — до 100 базовых (4 тысячи рублей), для юрлиц — до 500 базовых (20 тысяч рублей).
Документы о сроках сбора и заготовки дикорастущих ягод в лесах и на болотах разрабатываются для сохранения в стране «диких плантаций». Так, при разработке правил, регламентирующих сроки сбора, ученые руководствовались тем, чтобы не навредить и не допустить их уничтожения.