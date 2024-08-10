Улицу Литвинова отремонтировали на 80% в Иркутске

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют улицу Литвинова в Иркутске. К работам приступили в апреле, на сегодняшний день участок готов уже на 80%. Осталось асфальтировать отрезок от переулка Пионерского до улицы Дзержинского. Ход работ проверил мэр Иркутска Руслан Болотов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.