Улицу Литвинова отремонтировали на 80% в Иркутске

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют улицу Литвинова в Иркутске. К работам приступили в апреле, на сегодняшний день участок готов уже на 80%. Осталось асфальтировать отрезок от переулка Пионерского до улицы Дзержинского. Ход работ проверил мэр Иркутска Руслан Болотов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
На участке в 642 метра от улицы Карла Маркса до Тимирязева выполнили капитальный ремонт водопровода и канализации, переложили кабель, провели фрезерование существующего дорожного покрытия и монтаж бордюров. Также высадили деревья и кустарники, обустроили водоотводные лотки на проезжей части и провели высотное регулирование колодцев.
— Объект сложный. Фактически реконструировали все существующие сети: тепло- и водоснабжения, канализации, электричества. Такой комплексный подход для нас принципиально важен: одновременно мы не только обновляем дорожное полотно и пешеходные зоны, но и модернизируем подземные коммуникации. Все работы планируем закончить до 1 сентября, — рассказал Руслан Болотов.
В 2024 году приведут в порядок 26 участков. Ремонтные работы уже провели на улице Сеченова. Практически завершили работы на улице Трудовой и Академической. Наносят разметку на улице Пролетарской, Володарского, Байкальской, Чайковского и в Спортивном переулке.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице 25-го Октября в Иркутске укладывают асфальт.