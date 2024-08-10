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Власти Туркменистана приняли закон, который запрещает привлечение детей к сбору хлопка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Туркменистане начал действовать приказ министра труда и социальной защиты населения, который запрещает при сборе хлопка использовать труд лиц младше 18 лет, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным Turkmenportal, новый приказ предполагает включение в список профессий, запрещенных для подростков, двух новых должностей: «Сборщик хлопка» и «Хлопковод». Эти изменения внесены в перечень, утвержденный в 2018 году.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Туркменистана, контроль за его исполнением возложен на заместителя министра труда и социальной защиты населения.

Напомним, что Узбекистан начал искоренение детского труда в 2008 году с ратификации Конвенции № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда». Однако независимые организации по правам человека и журналисты неоднократно фиксировали нарушение документа.

О первых положительных результатах в этом направлении было заявлено в 2017 году. Тремя годами позже Узбекистан объявил о полной ликвидации системного принудительного труда на хлопковых полях, что было подтверждено международными наблюдателями, в частности, Международной организацией труда.

Это позволило снять бойкот, объявленный узбекскому хлопку: Узбекистан исключили из «черных списков», страна смогла восстановить репутацию на мировом рынке и интегрироваться в глобальные цепочки поставок.

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