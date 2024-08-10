В Ростове-на-Дону порядка 600 тысяч горожан занимаются спортом

В Ростове-на-Дону около 600 тысяч жителей активно занимаются спортом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Из года в год число поклонников здорового образа жизни только растет. На сегодня в Ростове — около 600 тысяч человек, систематически занимающихся спортом, — поделился Алексей Логвиненко.
Кроме того, в Ростове-на-Дону за текущий год провели больше 500 спортивных мероприятий, в которых приняли участие больше 70 тысяч горожан и гостей донской столицы.