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В Ростове-на-Дону порядка 600 тысяч горожан занимаются спортом

За год в Ростове провели больше 500 спортивных мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону около 600 тысяч жителей активно занимаются спортом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Из года в год число поклонников здорового образа жизни только растет. На сегодня в Ростове — около 600 тысяч человек, систематически занимающихся спортом, — поделился Алексей Логвиненко.

Кроме того, в Ростове-на-Дону за текущий год провели больше 500 спортивных мероприятий, в которых приняли участие больше 70 тысяч горожан и гостей донской столицы.