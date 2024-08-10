На Комаровке брусника продается по 12,9 рубля за кг, подосиновики — по 25 рублей

На Комаровке бруснику продают по 12,9 рубля, а подосиновики — по 25 рублей на выходных 10 и 11 августа, пишет sb.by.
Сообщается, что в продаже на Комаровском рынке появилась брусника. За килограмм полезной ягоды просят 12,9 рубля. На прилавках по-прежнему много грибов. Так, белорусские лисички в среднем стоят от 10,5 до 15 рублей за килограмм. Также можно отыскать и подосиновики. За килограмм данных грибов просят 25 рублей.
На рынке также можно отыскать большое количество ягод. К примеру, цена на ежевику начинается от 8 рублей. Все еще есть клубника. Ее стоимость варьируется от 7,5 до 20 рублей за килограмм. Что касается малины, то ее продают на рынке от 10 до 20 рублей за килограмм, но можно также взять и по 0,5 литра.
Немного выросла в цене голубика в сравнении с выходными 3 и 4 августа, когда ее можно было купить за 9 рублей за кило. Сейчас цена за килограмм ягоды составляет от 9,99 до 18 рубля. На Комаровке можно найти в продаже абрикосы, стоимостью от 4,5 до 13,5 рубля. Начинается сезон виноград. Так, «Кишмиш» из Египта стоит 8,90 рубля за кило, а из Турции — 10,90 рубля.
Есть в продаже и большое количество яблок. Стоимость «белого налива» составляет 5,99 рубля, но можно отыскать указанный сорт и по 2,99 рубля. Есть также и «розовый налив». За данный сорт яблок просят 4,99 рубля за кило.
В большом количестве на Комаровке представлены томаты. Цены на них разные: от 4,5 рублей и до 30 рублей за кило. Что касается цен на огурцы, то сейчас они стоят на рынке по 3,59 рубля за кило, но есть и до 10 рублей. Стоимость белорусских перцев варьируется от 2,49 до 12 рублей. Есть в продаже и польские перцы. За них просят 5,49 рубля за килограмм.