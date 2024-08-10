На Комаровке брусника продается по 12,9 рубля за кг, подосиновики — по 25 рублей

В большом количестве на Комаровке представлены томаты. Цены на них разные: от 4,5 рублей и до 30 рублей за кило. Что касается цен на огурцы, то сейчас они стоят на рынке по 3,59 рубля за кило, но есть и до 10 рублей. Стоимость белорусских перцев варьируется от 2,49 до 12 рублей. Есть в продаже и польские перцы. За них просят 5,49 рубля за килограмм.