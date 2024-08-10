В Нью-Дели отметили день рождения Абая

На церемонии присутствовали сотрудники дипломатической миссии Казахстана в Индии, а также зарубежные дипломаты. Среди участников был и глава Национальной академии литературы Индии «Сахитья Академи» доктор К. Шринивасарао, передает ИА El.kz.
В ходе мероприятия Посол Казахстана в Индии Нурлан Жалгасбаев передал Академии 50 экземпляров книг «Слова назидания» Абая Кунанбайулы, переведённых на хинди и переизданных Посольством в 2022 году.
Стоит отметить, что «Слова назидания» Абая Кунанбайулы впервые были переведены на хинди в 1995 году под эгидой «Сахитья Академи», приуроченной к празднованию 150-летнего юбилея поэта в Индии.
Бюст Абая Кунанбайулы был открыт 2 июня 2022 года при участии Государственного министра иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи, а также представителей министерств и ведомств обеих стран, СМИ, деловых кругов, творческой интеллигенции и жителей Нью-Дели.
Официальная церемония открытия улицы имени Абая Кунанбайулы (Abai Marg) в Нью-Дели состоялась в феврале 2002 года.
Абай Кунанбайулы — одна из ключевых фигур казахской литературы и культуры, чьё влияние выходит далеко за пределы Казахстана. Родившийся в 1845 году, Абай оставил после себя богатое наследие, включающее не только поэтические произведения, но и философские трактаты, проникнутые глубокими размышлениями о человеческой природе, обществе и смысле жизни. Его творчество во многом определило культурное развитие Казахстана и оказало значительное влияние на формирование национальной идентичности.
В память об этом великом казахском мыслителе в Казахстане и по всему миру ежегодно отмечается День Абая. Этот праздник представляет собой не только дань уважения к культурному наследию Абая, но и возможность для популяризации его идей и ценностей среди молодого поколения. Празднование Дня Абая включает в себя разнообразные мероприятия, от литературных чтений и научных конференций до выставок и церемоний возложения цветов к памятникам поэту.
В Казахстане празднование Дня Абая отмечается на государственном уровне. В этот день по всей стране проводятся многочисленные официальные мероприятия, организуемые Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, местными органами власти, культурными учреждениями и образовательными организациями. Одним из ключевых событий является церемония возложения цветов к памятникам Абая в крупных городах, таких как Астана, Алматы, Семей, а также в других населенных пунктах.
Эти церемонии сопровождаются выступлениями видных общественных и политических деятелей, которые подчеркивают значение творчества Абая для современного Казахстана и его роль в укреплении культурной идентичности народа. Часто к этим мероприятиям присоединяются и представители международных организаций, работающих в Казахстане, что подчеркивает глобальный характер наследия Абая.
Празднование Дня Абая в Казахстане сопровождается широким спектром культурных мероприятий. В различных городах и регионах страны проходят литературные чтения, в которых принимают участие известные казахстанские писатели, поэты, артисты, а также студенты и школьники. Эти мероприятия дают возможность не только вспомнить стихи и произведения Абая, но и обсудить их актуальность в современном мире.
В музеях, библиотеках и культурных центрах проводятся тематические выставки, посвященные жизни и творчеству Абая. На этих выставках можно увидеть редкие рукописи, фотографии, книги и другие артефакты, связанные с поэтом. Также организуются мастер-классы и лекции, на которых эксперты делятся своими знаниями о творческом наследии Абая и его влиянии на казахскую и мировую культуру.
Особое место в праздновании занимает театральное искусство. В театрах по всей стране ставятся спектакли и драматические произведения, основанные на произведениях Абая. Эти постановки привлекают внимание широкой аудитории и позволяют еще раз окунуться в мир поэта и философа, переживая его произведения на сцене.
День Абая также является поводом для проведения научных конференций и симпозиумов, на которых исследователи и ученые обсуждают различные аспекты жизни и творчества Абая Кунанбайулы. Эти мероприятия организуются в университетах, академиях и научных институтах Казахстана, а также за его пределами.
Темы конференций охватывают широкий спектр вопросов: от литературного анализа произведений Абая до их философского осмысления и влияния на современное общество. Участники таких мероприятий делятся своими открытиями и исследованиями, а также обсуждают новые подходы к изучению наследия Абая.
Одним из значимых событий в рамках празднования Дня Абая является международная конференция, проводимая в Астане или Алматы. На эту конференцию съезжаются ученые и исследователи со всего мира, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с творчеством и наследием Абая. Эти конференции способствуют укреплению международных связей и популяризации казахской культуры на мировом уровне.
Празднование Дня Абая выходит за рамки Казахстана и активно отмечается в других странах, особенно там, где существуют крупные казахские диаспоры или действуют казахские культурные центры. Важную роль в организации таких мероприятий играют посольства Казахстана, которые проводят различные культурные события, способствующие распространению знаний о казахской культуре и наследии Абая.
Одним из примеров международного празднования является проведение Дней казахской культуры в различных странах, таких как Россия, Китай, Турция, Германия, Франция и другие. В рамках этих дней организуются концерты, выставки, кинопоказы, а также лекции и семинары, посвященные творчеству Абая. Такие мероприятия способствуют укреплению культурных связей между Казахстаном и другими государствами и помогают распространять знания о великом казахском мыслителе.
Важной частью международного признания Абая Кунанбайулы является перевод его произведений на различные языки мира. В последние годы Посольства Казахстана активно способствуют изданию произведений Абая на иностранных языках. Переводы «Слов назидания» и стихов Абая были выпущены на английском, французском, немецком, турецком, китайском и других языках, что позволяет познакомить с его творчеством читателей из разных культур.
Эти издания становятся важным инструментом для популяризации наследия Абая за пределами Казахстана. В рамках презентаций новых книг организуются литературные вечера и обсуждения, на которых иностранные читатели могут узнать больше о жизни и творчестве Абая, а также о культурных особенностях казахского народа.
Казахстан активно сотрудничает с международными организациями в области культуры и образования, что также способствует распространению наследия Абая. Например, ЮНЕСКО и другие международные культурные институты участвуют в организации мероприятий, связанных с празднованием Дня Абая. Такое взаимодействие способствует увеличению внимания к культурному наследию Казахстана на глобальном уровне и укрепляет международное сотрудничество в области культуры.
Празднование Дня Абая — это не просто дань уважения великому казахскому поэту и мыслителю, но и важное культурное событие, способствующее сохранению и распространению его наследия. Каждый год этот день напоминает нам о том, как важно сохранять культурные традиции и передавать их из поколения в поколение.
Абая Кунанбайулы можно назвать мостом между прошлым и настоящим, который соединяет разные народы и культуры через свои идеи и творчество. В современном мире его философские мысли и литературные произведения продолжают оставаться актуальными, вдохновляя людей на размышления о вечных ценностях и смысле жизни.
Празднование Дня Абая в Казахстане и за его пределами — это яркий пример того, как культура и искусство могут объединять народы, способствуя взаимопониманию и сотрудничеству. Важно, чтобы наследие Абая продолжало жить и развиваться, принося пользу и вдохновение новым поколениям во всем мире.