В Нью-Дели отметили день рождения Абая

В память об этом великом казахском мыслителе в Казахстане и по всему миру ежегодно отмечается День Абая. Этот праздник представляет собой не только дань уважения к культурному наследию Абая, но и возможность для популяризации его идей и ценностей среди молодого поколения. Празднование Дня Абая включает в себя разнообразные мероприятия, от литературных чтений и научных конференций до выставок и церемоний возложения цветов к памятникам поэту.