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Еще один самолет получил повреждение и не может вылететь в аэропорту Астаны

Астана. 10 августа. КазТАГ — Еще один самолет получил повреждение и не может вылететь в аэропорту Астаны, сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana.

«Рейс KC 622 по маршруту Астана-Алматы, запланированный 10 августа к вылету в 7.15, задерживается в связи с повреждением лопаток двигателя. Рейс планируется к вылету в 16.20 того же дня на самолете FlyArystan», — говорится в сообщении.

Напомним, с начала августа это не первый случай повреждения самолета в аэропорту Астаны.

Так, 1 августа инцидент с повреждением фюзеляжа Boeing 737−800 в аэропорту Астаны ранее агентству КазТАГ подтвердили в пресс-службе авиакомпании Scat, тогда как министерство транспорта предоставило комментарий, из которого следует, что профильной орган, отвечающий в том числе и за авиабезопасность в Казахстане, не будет вмешиваться в ситуацию. По данным аэропорта Астаны, по факту повреждения фюзеляжа начато расследование. Также КазТАГ сообщил, что авиакомпания Scat поменяла расписание вылетов на 20 рейсахиз-за инцидента в аэропорту Астаны.

Далее второй за неделю случай повреждения самолета в столичной воздушной гавани произошел 5 августа. Тогда был поврежден самолет FlyArystan.