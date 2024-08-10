Еще один самолет получил повреждение и не может вылететь в аэропорту Астаны

«Рейс KC 622 по маршруту Астана-Алматы, запланированный 10 августа к вылету в 7.15, задерживается в связи с повреждением лопаток двигателя. Рейс планируется к вылету в 16.20 того же дня на самолете FlyArystan», — говорится в сообщении.
Напомним, с начала августа это не первый случай повреждения самолета в аэропорту Астаны.
Так, 1 августа инцидент с повреждением фюзеляжа Boeing 737−800 в аэропорту Астаны ранее агентству КазТАГ подтвердили в пресс-службе авиакомпании Scat, тогда как министерство транспорта предоставило комментарий, из которого следует, что профильной орган, отвечающий в том числе и за авиабезопасность в Казахстане, не будет вмешиваться в ситуацию. По данным аэропорта Астаны, по факту повреждения фюзеляжа начато расследование. Также КазТАГ сообщил, что авиакомпания Scat поменяла расписание вылетов на 20 рейсахиз-за инцидента в аэропорту Астаны.
Далее второй за неделю случай повреждения самолета в столичной воздушной гавани произошел 5 августа. Тогда был поврежден самолет FlyArystan.