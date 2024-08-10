Глава Ростовской области назвал 60 компаний, в которых никогда не отключат свет

В Ростовской области губернатор назвал 60 компаний, в которых не будут отключать электричество. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.
В перечень включили те предприятия, которые относятся к ресурсоснабжающим и ЖКХ. В этот список вошли «Ростовские тепловые сети», «Водоканал Ростова», «Азовводоканал», «Приморский водопровод» и другие. Отметим, что компании располагаются в различных муниципалитетах региона.
Напомним, в Ростовской области в июле практически каждый день отключали электричество на многих предприятиях и в домах дончан.