Глава Ростовской области назвал 60 компаний, в которых никогда не отключат свет

В перечень включили те предприятия, которые относятся к ресурсоснабжающим и ЖКХ. В этот список вошли «Ростовские тепловые сети», «Водоканал Ростова», «Азовводоканал», «Приморский водопровод» и другие. Отметим, что компании располагаются в различных муниципалитетах региона.