В центре Уфы убрали проблемный цветочный киоск

«В судебных спорах по этому объекту мы прошли через суды вплоть до Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Должен сказать о том, что для добросовестных предпринимателей в городе организованы торги по размещению НТО», — прокомментировал ситуацию глава Ленинского района Олег Котов.