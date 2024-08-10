Колумбус
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Уфы убрали проблемный цветочный киоск

В Уфе сегодня снесли киоск «Цветы» на перекрёстке улиц Ленина и Чернышевского.

Источник: Башинформ

Как пояснили в администрации Ленинского района города, у владельца павильона (ИП Баймуратов Д. С.) на данный момент нет прав на использование земельного участка, объект отсутствует в городской схеме размещения нестационарных торговых объектов.

«В судебных спорах по этому объекту мы прошли через суды вплоть до Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Должен сказать о том, что для добросовестных предпринимателей в городе организованы торги по размещению НТО», — прокомментировал ситуацию глава Ленинского района Олег Котов.

Башкирская столица приводится в порядок к 450-летию Уфы. Ранее Башинформ сообщал, что бистро федеральной сети заставили снять оформление фасада, не соответствующее правилам города.