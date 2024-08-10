В центре Уфы убрали проблемный цветочный киоск

Как пояснили в администрации Ленинского района города, у владельца павильона (ИП Баймуратов Д. С.) на данный момент нет прав на использование земельного участка, объект отсутствует в городской схеме размещения нестационарных торговых объектов.
«В судебных спорах по этому объекту мы прошли через суды вплоть до Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Должен сказать о том, что для добросовестных предпринимателей в городе организованы торги по размещению НТО», — прокомментировал ситуацию глава Ленинского района Олег Котов.
Башкирская столица приводится в порядок к 450-летию Уфы. Ранее Башинформ сообщал, что бистро федеральной сети заставили снять оформление фасада, не соответствующее правилам города.