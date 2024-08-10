Соседка жаловалась на резкий запах: попав в подозрительную квартиру в Улан-Удэ, сибиряки поразились увиденному

Сейчас соседка, которая обратилась с жалобой, наконец, может вздохнуть свободно, ведь после проведения беседы с женщиной, ветеринарами было принято решение отдать всех животных. Теперь кошки проживают у новых хозяев. Надеемся, в лучших условиях. Напоминаем, что людей могут наказать не только за жесткое обращение с животными, но и за невыполнение условий их содержания.