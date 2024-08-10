Соседка жаловалась на резкий запах: попав в подозрительную квартиру в Улан-Удэ, сибиряки поразились увиденному

Женщина учуяла ужасный запах, который исходил от квартиры соседки. Не зная, что делать, женщина обратилась за помощью к специалистам. В управлении ветеринарии республики Бурятия рассказали, что в квартире, от которой шел резкий запах, проживала женщина, а вместе с ней 18 кошек. Для содержания животных не было никаких условия, поэтому было принято решение привлечь женщину к административной ответственности.
— По результату осмотра составили административный протокол по статье 8.52 ч.1 КоАП РФ «Несоблюдение общих требований к содержанию животных» — рассказали в пресс-службе управления.
Сейчас соседка, которая обратилась с жалобой, наконец, может вздохнуть свободно, ведь после проведения беседы с женщиной, ветеринарами было принято решение отдать всех животных. Теперь кошки проживают у новых хозяев. Надеемся, в лучших условиях. Напоминаем, что людей могут наказать не только за жесткое обращение с животными, но и за невыполнение условий их содержания.