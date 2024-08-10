Алексей Текслер потребовал привлечь дополнительные ресурсы для откачки воды из домов Миасса

Продолжается работа и в других муниципалитетах, пострадавших от паводка. В правительстве подчеркнули, что специалисты комиссий по оценке ущерба из областного минстроя осмотрели дома в Коркинском, Копейском и Миасском городских округах, а также в Еманжелинском районе. Южноуральцы получат первые выплаты на восстановление домов в понедельник, 12 августа.