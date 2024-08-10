Алексей Текслер потребовал привлечь дополнительные ресурсы для откачки воды из домов Миасса

Губернатор Челябинской области провел заседание оперативного штаба по ликвидации паводка в Миасском городском округе. Напомним, вчера вода из озера Сырыткуль хлынула на трассу. Проезд на участке «Миасс-Карабаш-Кыштым» возле поселка Новоандреевка перекрыт. Водителей просят искать пути объезда, а на месте работает специализированная техника.
В поселке подтопленных домов нет, но ведется мониторинг ситуации, установлены гидропосты.
Вода постепенно уходит из домов Миасса, но необходимо откачивать воду из подполов и подвальных помещений частных помещений. Алексей Теслер потребовал направить туда дополнительные ресурсы. Речь идет о мотопомпах. «Частично они уже были направлены, но эту работу нужно усилить, чтобы помочь людям откачивать воду», — сказал Алексей Текслер.
Продолжается работа и в других муниципалитетах, пострадавших от паводка. В правительстве подчеркнули, что специалисты комиссий по оценке ущерба из областного минстроя осмотрели дома в Коркинском, Копейском и Миасском городских округах, а также в Еманжелинском районе. Южноуральцы получат первые выплаты на восстановление домов в понедельник, 12 августа.