Певица Elvira T заявила, что поклонники всегда ждут от нее только грустные песни

Артистка также отметила, что не выбирала жанр осознанно. Это произошло само по себе, когда Elvira T начала писать тексты в подростковом возрасте. В лирике тех времен присутствовал юношеский максимализм, и это сказалось «на общем настроении ее творчества». Об этом артистка рассказала в интервью Пятому каналу.