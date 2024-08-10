О востребованных профессиях расскажут жителям Иркутской области 16 августа

Иркутский филиал кадрового центра Иркутской области поучаствует в мероприятии «Фестиваль профессий», который состоится 16 августа на площадке Иркутского национального исследовательского университета. В консультативном пункте гостям расскажут об актуальных вакансиях, порядке постановки на учет и мерах поддержки в сфере труда и занятости, а также о возможностях профессионального обучения. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.