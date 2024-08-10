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О востребованных профессиях расскажут жителям Иркутской области 16 августа

Мероприятие пройдет на площадке ИрНИТУ.

Источник: Комсомольская правда

Иркутский филиал кадрового центра Иркутской области поучаствует в мероприятии «Фестиваль профессий», который состоится 16 августа на площадке Иркутского национального исследовательского университета. В консультативном пункте гостям расскажут об актуальных вакансиях, порядке постановки на учет и мерах поддержки в сфере труда и занятости, а также о возможностях профессионального обучения. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

Цель фестиваля заключается в повышении престижа рабочих и инженерных специальностях среди молодежи и жителей области. На площадке будет проходить множество мероприятий: профориентация, карьерное консультирование, экскурсии по рабочим специальностям, деловые игры и квиз, подбор вакансий и VR-тренажёры.

— Это отличная возможность для жителей Приангарья ознакомиться с востребованными профессиями и карьерными перспективами в нашем регионе. Сотрудники службы занятости предоставят полезную информацию об актуальных вакансиях и поддержке в сфере труда, — отметил министр труда и занятости Кирилл Клоков.

Гости мероприятия смогут ознакомиться с работой специалистов иркутской нефтяной компании. Также все желающие смогут задать вопросы по трудоустройству, а после заполнить резюме для дальнейшего поиска работы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 77-летняя женщина устроила пожар в квартире пятиэтажного дома в Иркутске.