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Участки улицы Момышулы перекроют в Алматы в связи с ремонтом

В алматинском акимате попросили водителей заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.

Источник: EL.kz

23:00 10 августа до 11.00 12 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Рыскулова до мкр. «Дарабоз», пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Объезд будет обеспечен по проспекту Рыскулова и по улицам: Ф. Онгарсыновой, Универсиадная, Монке Би и мкр. «Акбулак».

23:00 12 августа до 11 .00 14 августа движение будет перекрыто на участке от мкр. «Дарабоз» до улицы Монке би.

Объезд будет обеспечен по проспекту Рыскулова и по улицам: Ф. Онгарсыновой, Универсиадная, Монке би и мкр. «Акбулак».

23:00 14 августа до 11 .00 16 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Райымбека до проспекта Рыскулова.

Объезд будет обеспечен по улицам Талдыарал, Еспаева и К. Шарипова.