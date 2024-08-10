Участки улицы Момышулы перекроют в Алматы в связи с ремонтом

23:00 10 августа до 11.00 12 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Рыскулова до мкр. «Дарабоз», пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Объезд будет обеспечен по проспекту Рыскулова и по улицам: Ф. Онгарсыновой, Универсиадная, Монке Би и мкр. «Акбулак».
23:00 12 августа до 11 .00 14 августа движение будет перекрыто на участке от мкр. «Дарабоз» до улицы Монке би.
Объезд будет обеспечен по проспекту Рыскулова и по улицам: Ф. Онгарсыновой, Универсиадная, Монке би и мкр. «Акбулак».
23:00 14 августа до 11 .00 16 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Райымбека до проспекта Рыскулова.
Объезд будет обеспечен по улицам Талдыарал, Еспаева и К. Шарипова.