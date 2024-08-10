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Нарушителя ПДД нашли по видеозаписи из соцсетей в Иркутске

Водитель двигался по встречной полосе.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские нашли нарушителя ПДД, благодаря видеозаписи в социальных сетях. На ней запечатлено, как водитель «Шкода Октавия» ехал по встречной полосе по бульвару Гагарина в Иркутске. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушитель рассказал, что не смог найти место в плотном потоке машин, которые ехали в стороны улицы Карла Маркса. Именно поэтому он и выехал на встречную полосу. Теперь на мужчину составили административный протокол.

— Наказание предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Скоро в рамках комиссии будет принято решение о том, как именно стоит поступить с водителем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что улицу Литвинова практически отремонтировали в Иркутске.