Нарушителя ПДД нашли по видеозаписи из соцсетей в Иркутске

Полицейские нашли нарушителя ПДД, благодаря видеозаписи в социальных сетях. На ней запечатлено, как водитель «Шкода Октавия» ехал по встречной полосе по бульвару Гагарина в Иркутске. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.