Нарушителя ПДД нашли по видеозаписи из соцсетей в Иркутске

Полицейские нашли нарушителя ПДД, благодаря видеозаписи в социальных сетях. На ней запечатлено, как водитель «Шкода Октавия» ехал по встречной полосе по бульвару Гагарина в Иркутске. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Нарушитель рассказал, что не смог найти место в плотном потоке машин, которые ехали в стороны улицы Карла Маркса. Именно поэтому он и выехал на встречную полосу. Теперь на мужчину составили административный протокол.
— Наказание предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Скоро в рамках комиссии будет принято решение о том, как именно стоит поступить с водителем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что улицу Литвинова практически отремонтировали в Иркутске.