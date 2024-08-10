До конца августа в Усть-Ишимском районе закончится ремонт домов

«Ликвидация последствий паводка на севере области продолжается непрерывно. Ремонтные бригады от районов, которые были закреплены за пострадавшими населенными пунктами Усть-Ишимского района, в своем большинстве уже работы выполнили. Поставил задачу главам муниципалитетов завершить все оставшиеся ремонтные работы в домах жителей к концу августа», — сообщил Виталий Хоценко.