До конца августа в Усть-Ишимском районе закончится ремонт домов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале о ходе ремонтных работ в Усть-Ишимском районе.
Напомним, северный район пострадал от весеннего паводка сильнее остальных, там были затоплены сотни домов. Помощь району в восстановительном ремонте поврежденных паводковыми водами домов району оказывают другие муниципальные образования Омской области.
«Ликвидация последствий паводка на севере области продолжается непрерывно. Ремонтные бригады от районов, которые были закреплены за пострадавшими населенными пунктами Усть-Ишимского района, в своем большинстве уже работы выполнили. Поставил задачу главам муниципалитетов завершить все оставшиеся ремонтные работы в домах жителей к концу августа», — сообщил Виталий Хоценко.
В первую очередь внимание уделяется семьям участников СВО и многодетным, пенсионерам.
Жителям выплачивается компенсация. Единовременную выплату получили уже 9919 человек, компенсации по частичной и полной утрате имущества зачислены 829 жителям. Продолжаются также выплаты на капитальный ремонт.