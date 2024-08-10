В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий из-за гроз 11 августа

Лето близится к неминуемому концу, поэтому в Петербург постепенно приходит уже осенняя, прохладная погода. Как сообщил синоптик Михаил Леус, 10 и 11 августа ожидаются дожди, а столбики термометра покажут не больше +21 градуса из-за циклона «Отилия». Также небо над некоторыми районами города разразится громом и молнией.