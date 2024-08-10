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В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий из-за гроз 11 августа

Петербуржцев предупредили о погодных сюрпризах 11 августа. В управлении МЧС по Северной столице сообщили, что город накроет гроза.

Сейчас в Колумбусе: +21° 3 м/с 60% 743 мм рт. ст. +23°

Лето близится к неминуемому концу, поэтому в Петербург постепенно приходит уже осенняя, прохладная погода. Как сообщил синоптик Михаил Леус, 10 и 11 августа ожидаются дожди, а столбики термометра покажут не больше +21 градуса из-за циклона «Отилия». Также небо над некоторыми районами города разразится громом и молнией.