В 2025 году из Уфы в Магнитогорск запустят электричку

В Башкирии в 2025 году планируют запустить электричку из Уфы в Магнитогорск Челябинской области.
По данным минтранса региона, пригородные электропоезда, которые работают на постоянном токе, сегодня не могут следовать до станции Магнитогорск. Это происходит потому, что на станции Инзер постоянный ток меняется на переменный.
— В 2025 году введут в эксплуатацию двухсистемные электропоезда «Финист», что позволит продлить маршрут из Уфа до Белорецка до Магнитогорска и запустить пригородный поезд Магнитогорск — Сибай, состоящий из вагонов «Орлан», — прокомментировала сотрудник пресс-службы минтранса РБ Гульнара Петрова.