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В Башкирии расчищают русло одной из крупнейших рек

В Башкирии расчищают русло одной из крупнейших рек.

Источник: Башинформ

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в 2022 году в Башкирии приступили к работе по очистке русла реки Демы в Чишминском районе на участке от деревни Новомихайловка до деревни Нижегородка в Уфимском районе. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Нияз Фазылов.

Сейчас завершена расчистка от донных отложений на пяти из семи участков, а от топляков и карчей — на всех участках. В целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам, провели работы по искусственному воспроизводству стерляди — в водную акваторию выпустили более 100 тысяч мальков. Полную очистку реки Дема планируется завершить до конца года.

Оздоровление водного объекта позволит повысить пропускную способность русла реки и улучшить экологические условия проживания 5,7 тысяч жителей республики.