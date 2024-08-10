В Башкирии расчищают русло одной из крупнейших рек.

Сейчас завершена расчистка от донных отложений на пяти из семи участков, а от топляков и карчей — на всех участках. В целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам, провели работы по искусственному воспроизводству стерляди — в водную акваторию выпустили более 100 тысяч мальков. Полную очистку реки Дема планируется завершить до конца года.