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Стало известно расписание игр на Кубок Блинова

Соревнования пройдут в Омске с 20 по 25 августа.

Источник: Комсомольская правда

Омский хоккейный клуб «Авангард» опубликовал на своем сайте расписание игр на Кубок Блинова.

Соревнования пройдут в Омске, на «G-Drive Арене». Бороться за кубок будут пять команд: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».

Расписание турнира:

20 августа.

«Авангард» — «Трактор», 19:30.

21 августа.

«Локомотив» — «Сибирь», 15:00.

«Авангард» — «Барыс», 19:30.

22 августа.

«Барыс» — «Сибирь», 15:00.

«Трактор» — «Локомотив», 19:30.

23 августа.

«Трактор» — «Сибирь», 15:00.

«Авангард» — «Локомотив», 19:30.

24 августа.

«Трактор» — «Барыс», 15:00.

25 августа.

«Барыс» — «Локомотив», 12:00.

«Авангард» — «Сибирь», 16:00.

Напомним, турнир памяти Виктора Блинова проводится в Омске с 1982 года. Виктор Блинов стал легендой хоккея К 22 годам защитник собрал коллекцию из золотых медалей чемпионата мира и Олимпиады, с московским «Спартаком» выиграл чемпионат СССР. Виктор Блинов — воспитанник омского хоккея.