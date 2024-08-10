Стало известно расписание игр на Кубок Блинова

Напомним, турнир памяти Виктора Блинова проводится в Омске с 1982 года. Виктор Блинов стал легендой хоккея К 22 годам защитник собрал коллекцию из золотых медалей чемпионата мира и Олимпиады, с московским «Спартаком» выиграл чемпионат СССР. Виктор Блинов — воспитанник омского хоккея.